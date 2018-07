Barcelona termina Espanhol com vitória sobre o Málaga Tricampeão antecipadamente do Campeonato Espanhol, o Barcelona encerrou a sua participação no torneio com mais uma vitória. Fora de casa, a equipe catalã venceu o Málaga, de virada, por 3 a 1, e finalizou a sua participação na competição nacional com 96 pontos conquistados, com 30 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Já o Málaga ficou na zona intermediária, com 46 pontos.