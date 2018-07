Barcelona teve receita de mais de R$ 2 bilhões na última temporada O Barcelona revelou nesta quinta-feira que o clube teve receita de mais de 600 milhões de euros (mais de R$ 2,05 bilhões) na temporada passada, na qual teve total sucesso esportivo dentro de campo com as conquistas dos títulos do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Rei.