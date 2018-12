Barcelona x Tottenham: onde assistir, horário e escalações

Barcelona e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, no estádio Camp Nou, às 18h (horário de Brasília), pela sexta e decisiva rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Barça já está classificado no grupo B e como primeiro colocado, mas os ingleses precisam da vitória para avançar de fase.

Barcelona x Tottenham terá transmissão do canal Space e acompanhamento em tempo real do Estado. Classificado e líder com 13 pontos, o Barça assegurou a vaga na rodada passada, ao derrotar o PSV por 2 a 1, na Holanda. No Campeonato Espanhol, a equipe catalã vem de goleada por 4 a 0 sobre o Espanyol.

Quanto ao Tottenham, o time inglês tem sete pontos, mesma pontuação que a Internazionale, mas aparece à frente pelo saldo de número de gols marcados (8 x 5). Para se classificar, precisa vencer ou ter o mesmo resultado que a Inter, que na mesma hora, encara o eliminado PSV. No Campeonato Inglês, o Tottenham derrotou o Leicester por 2 a 0, no último sábado

Escalações de Barcelona x Tottenham

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Messi, Luis Suárez.

Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen e Davies; Dier, Winks, Erikson, Son e Alli; Kane