Barcelona treina com Neymar a dois dias da decisão do Mundial

Um dia após derrotar o Guangzhou Evergande por 3 a 0, o Barcelona voltou a treinar nesta sexta-feira, em Yokohama, no Mitsuzawa Stadium, iniciando a preparação para a decisão do Mundial de Clubes, no próximo domingo. Ainda está indefinido se Neymar e Lionel Messi vão entrar em campo, mas nesta sexta apenas o brasileiro treinou.

Ausente do duelo com o clube chinês por causa de uma cólica renal, Messi também não participou da atividade desta sexta. Apesar disso, o Barcelona evitou descartar a presença do craque argentino na final diante do River Plate.

Já as perspectivas para Neymar entrar em campo parecem ter melhorado. Afastado desde a véspera do jogo contra o Bayer Leverkusen, na semana passada, quando sofreu uma pequena lesão fibrilar na coxa esquerda, o brasileiro viajou ao Japão, mas ficou fora dos treinamentos de segunda e terça-feira.

Na última quarta-feira, Neymar fez leves trabalhos físicos. Depois, na quinta, ficou no banco de reservas no duelo com o Guangzhou. Nesta sexta-feira, o brasileiro intensificou sua rotina de treinamentos ao realizar trabalhos físicos e depois com bola, incluindo alguns dribles. Todos esses trabalhos, porém, foram em separado.

Já o lateral-direito Daniel Alves ficou fora do treinamento por causa de uma pancada no pé. Mas o brasileiro não preocupa o Barcelona para a decisão de domingo contra o River Plate.