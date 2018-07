Barcelona treina completo e Rafinha Alcântara ganha alta

O técnico Luis Enrique pôde contar nesta quinta-feira com o seu elenco completo no treino que o Barcelona realizou visando o jogo contra o Eibar, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. A atividade teve a presença de Messi, Mascherano, Neymar, Sergi Roberto, Mathieu, Ter Stegen, Sandro e Munir, todos eles convocados para defender suas respectivas seleções nos últimos dias e que agora estão à disposição do comandante após se reapresentarem aos treinos no clube.

Para completar, o departamento médico do Barça deu nesta quinta a alta médica para o meia brasileiro Rafinha, que já vinha treinando com a equipe após ter se recuperado de lesão, mas que ainda esperava pela liberação para poder ser relacionado por Luis Enrique para as próximas partidas.

Já o lateral brasileiro Douglas, em fase final de recuperação de uma lesão no pé esquerdo sofrida no último dia 28 de setembro, realizou um trabalho específico no gramado nesta quinta. Na última quarta-feira, o ex-jogador do São Paulo já havia sido confirmado pelo clube como desfalque para a partida diante do Eibar.

Contando com elenco completo à disposição, exceto Douglas, que será poupado por precaução, Luis Enrique comandará mais um treino nesta sexta-feira, quando irá divulgar a lista de relacionados para o jogo de sábado. O Barça ocupa atualmente a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 19 pontos, dois à frente do vice-líder Valencia, que no domingo encara o La Coruña, fora de casa.