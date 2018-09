Barcelona tropeça no Bilbao em casa e pode perder liderança para o Real Madrid

Depois de um começo fulminante, com quatro vitórias nos primeiros quatro jogos, o Barcelona vive seu pior momento no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time catalão só empatou com o Athletic Bilbao por 1 a 1, no Camp Nou, e corre o risco de perder a liderança da competição.

O Barcelona lidera com 14 pontos e perderá a ponta para o Real Madrid, caso o arquirrival, que tem um ponto a menos, vença o clássico com o Atlético de Madrid, neste sábado, no Santiago Bernabéu. O Bilbao soma sete pontos e ocupa a 14ª colocação.

Com o empate em casa, a equipe do técnico Ernesto Valverde, que teve Messi começando no banco de reservas, acumula o terceiro tropeço seguido - antes, empatou com o Girona por 2 a 2 em duelo da quinta rodada e perdeu a invencibilidade no jogo seguinte ao ser derrotado pelo Leganés por 2 a 1.

O primeiro tempo do atual campeão espanhol foi para se esquecer. Pouco criativo, os catalães não conseguiu se impor e mais sofreu com as investidas dos visitantes do que ameaçou o rival. Suárez foi quem mais chegou perto de marcar, mas o uruguaio parou no goleiro Simón.

No final do primeiro tempo, o Bilbao, que já gostava da partida àquela altura, abriu o placar. Susaeta dominou na intermediária do campo de ataque e encontrou De Marcos livre nas costas de Sergi Roberto. O atacante se esticou e finalizou no contrapé do goleiro Ter Stegen.

Na etapa final, o time melhorou e chegou até a acertar o travessão, com Philippe Coutinho. O sofrimento durou até os 39 minutos, quando Munir empatou a partida após assistência de Messi, que deixou o banco de reservas para substituir Vidal e dar um pouco de brilho à apatia do Barcelona. Após o gol, o time catalão tentou uma blitz final, mas sem sucesso.

O Barça vira a chave e esquece os seguidos tropeços no Espanhol para focar na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o time espanhol visita o Tottenham em Londres, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio.

OUTRO JOGO

No primeiro jogo do dia, o Valencia conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, na casa do adversário, o Estádio Anoeta. O único gol da partida foi marcado pelo atacante francês Kevin Gameiro.

O primeiro triunfo no torneio encerrou uma sequência de quatro empates seguidos e colocou a equipe na 12ª posição, com 12 pontos, mesma pontuação da Real Sociedad, que apareceu logo à frente, no 11º lugar.