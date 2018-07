Barcelona vai eleger sucessor de Laporta em junho

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que a eleição para definir o sucessor do presidente Joan Laporta será realizada no dia 13 de junho. O clube catalão disse que os candidatos devem se inscrever para o pleito entre os dias 4 e 11 de junho, mas para isso será preciso recolher ao menos 2.095 assinaturas entre 25 de maio e 1º de junho.

Laporta, que é presidente desde 2003, deixa o atual campeão espanhol após presidi-lo em um dos períodos de maior sucesso da sua história. O Barcelona é um dos clubes mais ricos do mundo e nesse período conquistou duas Liga dos Campeões da Europa, três títulos do Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

O técnico Pep Guardiola já avisou que não irá fazer comentários sobre a possibilidade de permanecer no clube na próxima temporada enquanto o Barcelona não eleger o seu novo presidente. Sob o seu comando, a equipe conquistou seis títulos em 2009.