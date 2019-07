Barcelona vai oferecer R$ 422 milhões mais dois jogadores por Neymar

O Barcelona prepara uma proposta oficial para contratar Neymar. Depois de sondar o PSG com uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 168,7 milhões), o meia Philippe Coutinho e o atacante francês Dembélé, pacote que foi recusado pelo time francês, o time catalão vai aumentar o montante para 100 milhões de euros (R$ 420 milhões). O time francês ainda poderia escolher dois jogadores entre seis: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcom e um nome não divulgado.

LEIA TAMBÉM > Pai de Neymar vai se encontrar com dirigentes da Juventus

Embora a prioridade do atacante seja voltar para o Barcelona, o brasileiro já foi especulado em vários clubes europeus. De acordo com a TV italiana RAI e o jornal espanhol Mundo Deportivo, o pai de Neymar e o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, teriam uma reunião marcada para falar sobre uma possível transferência. Também desejam o craque equipes como Real Madrid e Manchester City. Isso significa que Neymar é a bola da vez na janela de transferências do mercado europeu.

Neymar deve encontrar dificuldade em outros clubes. No Real Madrid, o técnico Zinedine Zidane teme uma influência negativa do brasileiro nos jovens da equipe, como Vinícius Júnior e Rodrygo. Além disso, boa parcela dos dirigentes recomendaram a desistência do clube na negociação depois da acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. A Juventus já tem Cristiano Ronaldo como principal protagonista, além de ter investido 70 milhões de euros (R$ 296 milhões) em De Ligt.

As sondagens feitas pelos clubes europeus esbarram no valor pedido pelo PSG: 300 milhões de euros. Obviamente, o valor é exagerado. Depois de contratá-lo por 222 milhões, o clube francês terá de considerar alguns fatores que desvalorizaram o atacante. Neymar sofreu algumas lesões, não conseguiu levar a equipe ao sonhado título da Liga dos Campeões e ainda sofreu danos em sua imagem arranhada por uma acusação de estupro no Brasil - o inquérito ainda está em andamento - e a suspensão por uma agressão a um espectador e outra por insultos a um árbitro na Liga dos Campeões.

O estafe de Neymar decidiu evitar uma saída forçada do PSG e o atacante vai viajar para a pré-temporada na China. O estafe mostra otimismo e esperar resolver a negociação com o Barcelona em "duas ou três semanas".