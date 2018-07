Barcelona vai poupar Iniesta e Adriano na Copa do Rei

BARCELONA - O Barcelona não contará com a força máxima no duelo com o Córdoba, quarta-feira, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei. O técnico Tito Vilanova decidiu poupar o goleiro Valdés, o lateral-esquerdo brasileiro Adriano e o meia Iniesta já pensando no importante compromisso do fim de semana.

Neste domingo, o Barcelona vai receber o Atlético de Madrid em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo pode ser decisivo para a definição do torneio, pois o time catalão ocupa a liderança, com 43 pontos, seis a mais do que a equipe madrilenha, que está em segundo lugar.

A decisão de poupar Iniesta também tem relação com a ausência de Cesc Fàbregas, que sofreu uma lesão muscular no coxa esquerda no jogo do último domingo diante do Bétis e vai desfalcar o Barcelona por quatro semanas. Assim, Vilanova não quer correr o risco de perder mais um meia. "Quero Iniesta descansado contra o Atlético", justificou.