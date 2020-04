Barcelona vai vender direitos do nome do Camp Nou para combater o coronavírus

O Barcelona anunciou que está a procura de um patrocinador para explorar os direitos de nome (os chamados naming rights) do seu estádio, o Camp Nou. A iniciativa tem validade de um ano e tem como objetivo arrecadar fundo para o combate à pandemia do novo coronavírus.

O conselho do clube catalão aprovou "a cessão dos direitos de nome do Camp Nou, correspondentes à temporada 2020/2021, à Fundação Barça, para obter receitas a serem investidas em projetos de pesquisa e projetos que visam combater os efeitos da covid-19 na Catalunha e no resto do mundo."

"Estamos muito satisfeitos por poder promover esta iniciativa que oferece um ativo tão emblemático quanto o nome do nosso estádio, para que as instituições, entidades e empresas que desejam fazê-lo possam se associar e, assim, contribuir para a luta contra a covid-19. ", disse o vice-presidente da equipe, Jordi Cardoner, em comunicado oficial.

O clube catalão iniciará "um processo para encontrar um patrocinador que queira adquirir os direitos de nome do Camp Nou", o que é inédito para o Barça, que nunca explorou esse ativo (o nome do estádio) em nível comercial. O patrocinador selecionado poderá registrar sua marca no estádio durante um ano.

A busca por um parceiro para estampar sua marca no nome do estádio estava reservado para o projeto Espai Barça, que tinha como finalidade a remodelação do Camp Nou e de seus arredores. No entanto, o Barcelona explica que a concessão por um ano destes direitos é compatível com a comercialização futura do mesmos no futuro financiar o projeto.

A renda fornecida pelo nome do Camp Nou é um dos pilares sobre os quais se sustenta o financiamento do Espai Barça, enquanto outra parte viria dos cofres do próprio clube e uma terceira seria um empréstimo externo.