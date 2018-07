Barcelona vê Messi pronto para brilhar contra o Bayern na Copa dos Campeões

O diretor de futebol do Barcelona, Andoni Zubizarreta, embarcou junto com o time catalão rumo a Munique, nesta segunda-feira, confiante de que Messi estará em campo em condições físicas ideias de enfrentar o Bayern, nesta terça, no duelo de ida da semifinal da Copa dos Campeões da Europa.

O dirigente evitou apostar na escalação de Messi como titular, pois a atual condição do astro argentino ainda é uma incógnita, depois de o atleta ter sofrido uma lesão muscular na perna direita no segundo tempo do jogo de ida contra o Paris Saint-Germain, em Paris, pelas quartas de final do torneio continental.

"Messi está com o time e está em condições de competir, ainda que isso (sua escalação) será decidido pelos técnicos", disse Zubizarreta, para depois enfatizar: "Não vamos abrir mão de ter a melhor equipe possível em campo".

Por causa do problema muscular que enfrentou, Messi voltou a treinar fisicamente apenas na semana passada com o restante do elenco no gramado do Barça, embora tenha atuado de forma decisiva nos 33 minutos que esteve em campo no empate por 1 a 1 com o PSG, no duelo de volta das quartas de final.

Por causa da lesão que sofreu, Messi desfalcou o Barcelona nos últimos duelos diante de Mallorca, Zaragoza e Levante, pelo Campeonato Espanhol, mas agora o técnico Tito Vilanova conta mais uma vez com a presença decisiva de Messi no primeiro jogo diante do Bayern. E o sucesso do Barça está diretamente atrelado ao papel que o maior craque da atualidade poderá desempenhar em campo.

"Chega o momento de completar o trabalho realizado durante a temporada. Temos a capacidade para competir nos momentos difíceis e com essa mentalidade vamos a Munique", afirmou Zubizarretta.