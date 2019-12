Barcelona vence Atlético com golaço de Messi em Madri e divide ponta com o Real

Lionel Messi fez de novo. Pela enésima vez em sua carreira, o astro argentino decidiu uma partida importante do Barcelona com um golaço a poucos minutos do fim. Neste domingo, o time catalão derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, e alcançou o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, ambos com 31 pontos em 14 partidas.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa do Campeonato Espanhol

O resultado ampliou ainda mais um jejum que já era enorme: o Atlético não vence o Barcelona pela competição nacional desde fevereiro de 2010, quando bateu o rival por 2 a 1, em Madri. Contando todas as competições, o último triunfo ocorreu em abril de 2016 (2 a 0), pela Liga dos Campeões da Europa.

O roteiro do jogo foi cruel para o Atlético, que é o sexto colocado, com seis pontos a menos do que os líderes. A equipe comandada por Diego Simeone foi superior ao adversário durante a maior parte do tempo, desperdiçou excelentes oportunidades de gol e perdeu por causa de um golaço de Messi no finzinho.

No primeiro tempo, Hermoso mandou um chute na trave, o goleiro alemão Ter Stegen fez duas defesas salvadoras em finalizações de Hermoso e Morata e Herrera mandou uma bomba que passou a centímetros do gol do Barcelona. O tento dos donos da casa parecia que sairia a qualquer momento, mas teimava em não acontecer. É verdade que os visitantes também tiveram os seus momentos. Luis Suárez errou por muito pouco o alvo em um chute de pé direito e Piqué mandou uma cabeçada na trave.

Se a partida foi eletrizante no primeiro tempo, a mesma coisa não ocorreu depois do intervalo. Os times se comportaram de maneira mais cautelosa e a falta de espaço para jogar fez as boas chances de gol desaparecerem. O empate era uma possibilidade mais real a cada minuto, mas então apareceu Messi.

Aos 40, o argentino arrancou com a bola grudada em seu pé esquerdo, tabelou com Suárez e bateu de primeira, no cantinho, fora do alcance do goleiro Oblak. Um golaço típico de Messi, como ele já fez às dezenas em sua carreira e, aos 32 anos, não dá nenhum indício de que deixará de fazer em um futuro próximo.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Athletic Bilbao venceu o Granada por 2 a 0, em casa, e roubou do Atlético de Madrid a quinta colocação, com 26 pontos. García e Berchiche marcaram os gols da equipe basca. O Granada é o décimo colocado, com 21.

Mesmo jogando em seus domínios, o Espanyol (penúltimo colocado, com apenas nove pontos) foi batido pelo Osasuna - nono, com 22 - por 4 a 2. García, Ávila, Moncayola e Torres anotaram os gols dos visitantes, enquanto Roca e o ex-são-paulino Calleri balançaram a rede para o Espanyol.

Em casa, o Getafe não deu a menor chance ao Levante: 4 a 0 para os sétimos colocados (24 pontos) diante da equipe que ocupa o 11.º lugar (20). Cabrera, Molina, Angel e Timor marcaram os gols do Getafe, todos no segundo tempo.