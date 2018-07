Barcelona vence e fica a um empate do título espanhol

Com o triunfo no clássico caseiro, o Barcelona chegou a 91 pontos, contra 83 do Real Madrid. O time catalão sonhava em conquistar o título já neste domingo, mas dependia de um tropeço do rival no sábado, o que não aconteceu. Com quatro gols de Cristiano Ronaldo, o Real fez 6 a 2 no Sevilla, fora de casa.

O título certo deve vir no final de semana que vem, contra o Levante, em Valência. Basta também um tropeço do Real Madrid no clássico local contra o Getafe para que o Barça erga a taça pela segunda vez seguida.

Neste domingo, o Barcelona só não teve Puyol e Adriano entre os titulares. De resto, força máxima. E foi Iniesta quem abriu o placar, com um chute rasteiro aos 28 minutos da primeira etapa. Piqué ampliou, desviando uma cobrança de escanteio no primeiro pau, logo na volta do intervalo.

Depois de jogar poucos minutos contra o Real Madrid, Abidal teve a chance de ampliar seu tempo em campo, entrando aos 26 do segundo tempo no lugar de Fontás. Mais uma vez o francês, que passou recentemente por uma cirurgia de retirada de um tumor no fígado, foi ovacionado de pé pelo estádio.