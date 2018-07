Barcelona vence em Leverkusen e sai na frente na Copa dos Campeões

LEVERKUSEN - Sem se abater com a derrota para o Osasuna, no fim de semana, o Barcelona voltou à carga nesta terça-feira. Jogando na Alemanha, o time catalão derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final, e abriu vantagem na Copa dos Campeões. Alexis Sanchez, duas vezes, e Lionel Messi marcaram os gols espanhóis.

A vitória deixou o atual campeão mais perto das quartas de final. Com o placar desta terça, o Barcelona garantirá a classificação mesmo em caso de derrota por até 2 a 0. A partida de volta está marcada para o dia 7 de março, no Camp Nou.

Sem Piqué, Xavi e Iniesta, o time espanhol mostrou em campo que o revés do fim de semana, no Campeonato Espanhol, não influenciou sua disposição - está agora a dez pontos do líder Real Madrid. O Barcelona apresentou seu conhecido futebol de toque de bola e, sem maiores sobressaltos, registrou posse de bola de 72% em toda a partida.

Os gols foram consequência natural deste domínio. Antes do intervalo, Alexis Sanchez aproveitou assistência de Messi e abriu o placar, aos 41 minutos. O Bayer buscou o empate logo no início da segunda etapa, aos 7, com Kadlec.

Mas não conseguiu sustentar o placar. Três minutos depois, o mesmo Alexis Sanchez anotou seu segundo gol na partida. Messi, após acertar bola na trave em um grande lance individual, fechou o placar aos 43, ao completar passe do brasileiro Daniel Alves