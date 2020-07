Barcelona vence fora e impede título antecipado do Real Madrid no Espanhol

O Barcelona fez a sua parte neste sábado e somou os três pontos necessários para impedir o Real Madrid de se sagrar campeão espanhol nesta rodada. Com uma atuação sem maior brilho, o time catalão superou o Valladolid por 1 a 0, fora de casa, e se manteve na cola do arquirrival na tabela da competição.

O time de Lionel Messi chegou aos 79 pontos, apenas um atrás do Real, que enfrentará o Granada, também longe do seu estádio, na segunda-feira. Um tropeço do Barça neste sábado somada a uma vitória do Real, no complemento da rodada, sacramentaria o título antecipado da equipe de Madri, faltando ainda duas rodadas para o fim do Espanhol. Já o Valladolid é apenas o 14º colocado da tabela, com 39 pontos.

Jogando na casa do adversário, o Barcelona não teve problemas para assumir o comando da partida. Ao fim do primeiro tempo, o time visitante exibia 70% de posse de bola. Para ajudar, a defesa do Valladolid oferecia marcação aquém do esperado, principalmente sobre Messi.

O panorama só não foi mais favorável ao time visitante porque o técnico Quique Setien, ameaçado no cargo, escalou a equipe com mudanças. Ao lado de Messi estava apenas Antoine Griezmann, em mais um dia apagado. Luis Suárez só entrou no segundo tempo. O treinador ainda deu oportunidade para Ricard Puig e Sergi Roberto. O brasileiro Arthur, já negociado com a Juventus, nem no banco de reservas estava.

Com amplo domínio, o Barcelona abriu o placar aos 15 minutos. Após passe de Messi, Arturo Vidal ajeitou com agilidade dentro da área e caprichou na pancada. A bola acertou o pé da trave direita do goleiro e entrou. Parecia o primeiro de muitos gols. Mas não foi o que aconteceu.

Sem criatividade, o Barça parava nos próprios erros ou na marcação do Valladolid. No segundo tempo, mesmo com Suárez, pecava nos mesmos aspectos. Porém, tampouco levava sustos na defesa. Ter Stegen só precisou fazer uma defesa importante na etapa final.

Mais cedo, pela mesma rodada, o Osasuna bateu o Celta de Vigo por 2 a 1, em seu estádio. Enric Gallego e Jose Arnaiz marcaram os gols dos anfitriões. O Osasuna é o 11º da tabela, com 48. Já o Celta segue tentando se afastar da zona de rebaixamento. Soma 36 pontos e está em 16º.