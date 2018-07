Barcelona vence Málaga e recupera a liderança do Campeonato Espanhol

BARCELONA - Depois de empatar com Atlético de Madrid e Levante e ver o Real Madrid chegar provisoriamente ao primeiro lugar do Campeonato Espanhol no sábado, o Barcelona recuperou a liderança neste domingo. Com Messi mais uma vez inspirado na criação, a equipe catalão recebeu o Málaga no Camp Nou e venceu o time da casa por 3 a 0.

Assim, como os três grandes venceram pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, a classificação ao fim do dia não mudou na comparação com o cenário de sexta-feira. Barcelona e Atlético de Madrid estão empatados (54 pontos cada), com o Barça à frente pelo saldo de gols (44 a 38). O Real vem na cola, com 53 pontos e 39 gols de saldo. O Málaga, por sua vez, é 16.º.

Neste domingo, o Barcelona só fez seu primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido da direita, Alexis Sánchez resvalou de cabeça e a bola sobrou para Piqué. Mesmo na cara do gol, ele teve tempo e espaço para dominar, pensar, e bater para as redes.

Na segunda etapa, aos 10, Messi deu para Pedro na esquerda, o jogador limpou a marcação jogando para o pé direito e bateu colocado para fazer um bonito gol. Depois, aos 16, o argentino deu sua arrancada característica pelo meio e passou para Pedro, novamente na esquerda. Desta vez o atacante preferiu rolar e dar para Sánchez empurrar para o gol vazio.