Barcelona vence o Bilbao e põe fim à série negativa O Barcelona definitivamente não está numa boa fase. Empatou com o Sporting Gijón, perdeu para o Arsenal no meio de semana e, neste domingo, quase tropeçou no Athletic de Bilbao em pleno Camp Nou, pela 24ª rodada do Espanhol. O time catalão foi salvo por um gol de Messi quase no final do jogo e conquistou a vitória por 2 a 1, pondo fim à série negativa.