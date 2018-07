Barcelona vence Real em Madri e fica em boa vantagem na Champions League

MADRI - Com dois gols do argentino Messi, o Barcelona derrotou o Real Madrid por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, e saiu na frente no confronto válido pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Agora, o Barça pode até perder por um gol de diferença na próxima terça, quando joga em casa, no Camp Nou, para garantir sua vaga na decisão.

Esse foi o terceiro dos quatro clássicos seguidos entre os dois rivais. Antes disso, houve empate de 1 a 1 em Madri pelo Campeonato Espanhol, resultado que manteve a liderança folgada do Barça. Depois, o Real venceu por 1 a 0 em Valência e conquistou o título da Copa do Rei. Agora, o último e decisivo encontro será na terça-feira, em Barcelona, pela Liga dos Campeões.

Diante dessa histórica sequência de clássicos, os ânimos estavam acirrados. O jogo no Santiago Bernabéu foi marcado por algumas jogadas ríspidas, discussões dentro de campo e reclamações contra a arbitragem. Com a bola rolando, o Barcelona manteve seu estilo e controlou a posse de bola na maior parte do tempo. Já o Real se fechou na defesa e pouco arriscou no ataque.

Foram poucas chances de gol durante o jogo, a maior parte delas do Barcelona. Mas o placar só foi aberto mesmo quando o Real ficou com um jogador a menos em campo. O luso-brasileiro Pepe foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, após falta violenta no brasileiro Daniel Alves. Depois disso, o time de Madri virou presa fácil para o envolvente toque de bola do rival.

Aí, com mais espaço em campo, brilhou a estrela de Messi. Numa boa jogada aos 31 minutos, o holandês Afellay cruzou para o astro argentino abrir o placar. Depois disso, o melhor jogador mundo driblou quase toda a defesa do Real, aos 42, para marcar um golaço e definir a grande vitória do Barcelona - foi seu 11º gol em 11 jogos, disparado na artilharia da Liga dos Campeões.

Assim, o Barcelona ficou perto de disputar mais uma final da Liga dos Campeões - o jogo único que decidirá o título está marcado para o dia 28 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. O outro finalista também sai na semana que vem, sendo que o Manchester United tem boa vantagem no confronto, após ter vencido o Schalke 04 por 2 a 0, na última terça, na Alemanha.

