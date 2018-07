Barcelona vence Rubin Kazan e mantém invencibilidade

O Barcelona entrou em campo com uma equipe recheada de reservas e chegou a ter dificuldades para superar a defesa do Rubin Kazan na etapa inicial. No segundo tempo, porém, o time catalão construiu a sua vitória com gols marcados no segundo tempo por Fontás, aos seis, e Victor Vázquez, aos 37 minutos.

No outro jogo da chave, o Copenhagen garantiu a classificação às oitavas de final ao derrotar, em casa, o Panathinaikos por 3 a 1. Assim, o time dinamarquês chegou aos dez pontos, em segundo lugar no Grupo D. O Rubin Kazan, com seis pontos, terminou em terceiro e vai disputar a Liga Europa. Já o Panathinaikos ficou na lanterna, com apenas dois pontos.