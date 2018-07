Barcelona vence Valencia de virada e lidera Espanhol

O Barcelona fez a lição de casa neste sábado e derrotou, de virada, o líder Valencia por 2 a 1, no Camp Nou, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A vitória deixou o time catalão na provisória liderança da tabela. O Real Madrid poderá assumir a primeira colocação se vencer o Malaga ainda neste sábado, 16.

O Barcelona soma agora os mesmos 16 pontos do Valencia, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Com 14, o Real poderá chegar aos 17 mais tarde. No próximo fim de semana, a equipe catalã vai enfrentar o Zaragoza, fora de casa, enquanto o time madrilenho receberá o Racing.

Ainda sem empolgar na temporada, o Barcelona ficou aquém do esperado no primeiro tempo. Seu ataque foi anulado com eficiência pela defesa do Valencia, que se saiu melhor no setor ofensivo e abriu o placar. Aos 37 minutos, Pablo Hernández aproveitou cruzamento rasteiro na área e mandou para as redes.

Os donos da casa só reagiram depois do intervalo. Com um ritmo mais forte, empatou a partida logo aos três minutos. Iniesta balançou as redes após boa tabela com Xavi no meio-campo. Xavi também deu a assistência para o segundo gol. Ele levantou na área para Puyol acertar a cabeça e anotar o gol da vitória.

Mais cedo, o Atlético de Madrid derrotou o Getafe por 2 a 0, diante de sua torcida, e assumiu a quinta colocação da tabela. Com 13 pontos, o time de Diego Forlán está a uma posição da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Getafe é o sétimo colocado, com dez pontos.