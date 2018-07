Barcelona vende jovem atacante ao Aston Villa por R$ 39 milhões

Além disso, o Barcelona explicou que poderá receber mais 2 milhões de euros (quase R$ 8 milhões) caso algumas condições, que não foram detalhadas, sejam alcançadas. O acordo com o Aston Villa também permitirá ao clube catalão contratar Adama Traoré nos próximos três anos e também possui uma cláusula que lhe dá a preferência para cobrir ofertas pelo atacante espanhol.

Adama Traoré, de 19 anos, era considerado um dos jovens jogadores mais promissores do Barcelona, tendo disputado 63 partidas pelo time B. Pela equipe principal, o atacante entrou em campo quatro vezes, sendo que na primeira delas, em 2013, tinha apenas 17 anos. Ele fez um gol na vitória por 8 a 1 sobre o Huesca, em dezembro de 2014, pela Copa do Rei.

Agora ele chega ao Aston Villa, tendo assinado um contrato por cinco temporadas com o clube de Birmingham. "É uma honra para mim vir para cá. É um clube que mostrou interesse em mim desde o primeiro momento e me fez sentir importante para o seu projeto. Eu falei com o técnico e tive uma ótima impressão dele e do que ele quer de mim", declarou Adama Traoré ao site oficial do Aston Villa.