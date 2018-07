Barcelona viaja sem zagueiros para jogo com Granada no Espanhol

BARCELONA - A escassez de zagueiros no elenco do Barcelona é conhecida, mas atingiu um nível impressionante nesta sexta-feira, quando o técnico Gerardo Martino divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Granada, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Afinal, a lista de convocados para o jogo de sábado não possui sequer um zagueiro.

A ausência de Carles Puyol e Gerard Piqué já eram aguardadas, pois ambos ainda se recuperam de lesões. Mas Martino também não relacionou o zagueiro Marc Bartra. No treinamento desta sexta-feira, o jogador reclamou de dores na coxa direita e não terá condições de enfrentar o Granada.

Assim, a dupla de zaga do Barcelona será formada por dois jogadores improvisados neste sábado. Um deles certamente vai ser o volante Javier Mascherano, que seguidamente vem exercendo a função de zagueiro na equipe nas últimas temporadas. O seu companheiro ainda não foi revelado por Martino, mas o favorito é o também volante Song.

Além dos três zagueiros, o Barcelona não terá Jonathan Dos Santos, Víctor Valdés, Isaac Cuenca e Ibrahim Afellay no duelo com o Granada. A lista de relacionados conta com três brasileiros: os laterais Daniel Alves e Adriano e o atacante Neymar.

O Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 78 pontos, e precisa vencer o Granada para seguir na sua intensa luta pelo título nacional com o Atlético de Madrid (79) e o Real Madrid (76).