Barcelona viajará com Xavi, mas sem Villa e Adriano O Barcelona divulgou nesta segunda-feira uma lista de 20 jogadores relacionados para o confronto desta quarta, diante do Milan, na Itália, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em fase final de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, Xavi foi a principal novidade da lista e deverá encarar a equipe italiana. Mas o auxiliar-técnico Jordi Roura, que cumpre a função de treinador enquanto Tito Vilanova realiza tratamento contra um câncer em Nova York,