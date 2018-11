Barcelona vira sobre o Rayo Vallecano e aumenta vantagem na liderança

Em um jogo sensacional, com direito a duas viradas, o Barcelona derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 2, neste sábado, em Madri, e aumentou para quatro pontos (24 a 20) a sua vantagem sobre o Atlético de Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, após 11 rodadas.

Luis Suárez abriu o placar, aos 10 minutos, após boa jogada de Jordi Alba pela esquerda. Empurrado por sua torcida, o Rayo Vallecano não se intimidou e partiu para o ataque. O jogo ficou aberto e as duas equipes somavam oportunidades de gol.

Com um bonito chute de fora da área, Jose Pozo empatou a partida, aos 35 minutos. O Rayo Vallecano ganhou confiança e continuou a pressionar o Barcelona. O segundo gol do time da casa veio aos 12 da etapa final com Alvaro Garcia, que aproveitou o rebote da cabeçada de Raul De Tomas na trave.

Mesmo com o placar favorável, o Rayo Vallecano continuou no ataque e teve chance de ampliar a vantagem. Mas falhou em dois lances decisivos no final da partida. Aos 42 minutos, a zaga afastou mal e Dembelé, sem deixar a bola quicar, bateu colocado de pé esquerdo. Mais três minutos e o gol da vitória. Bola na área do Rayo Vallecano e a defesa não viu a entrada rápida de Luis Suárez: 3 a 2 para o Barcelona.

Em outro jogo deste sábado, no estádio Mestalla, em Valência, o Valencia acumulou mais um resultado ruim na temporada ao perder para o Girona por 1 a 0, com gol marcado por Pepe Pons.

O Barcelona soma 24 pontos, contra 20 do Atlético de Madrid e Alavés - este joga neste domingo. O Sevilla, que também atua neste domingo contra o Real Sociedad, tem 19, enquanto que o Espanyol soma 18. O Real Madrid é apenas o sexto, com 17 pontos.