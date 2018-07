Barcelona visita o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

O Barcelona tenta confirmar a pequena vantagem que conquistou na semana passada no estádio Camp Nou, ao vencer o Atlético de Madrid por 2 a 1, no duelo espanhol das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O jogo na Catalunha foi marcado pela atuação polêmica da arbitragem, por causa da expulsão de Fernando Torres, ainda no primeiro tempo, pouco depois da abertura do placar pelos visitantes, justamente com gol do experiente atacante espanhol.

O resultado, faz com que o Atlético precise vencer por 1 a 0 ou por dois ou mais gols de diferença, para sair classificado nos 90 minutos regulamentares. Caso devolva o placar da partida de ida, a equipe comandada pelo argentino Diego Simeone forçará disputa de prorrogação.

O Barça, por sua vez, joga pelo empate ou até pode perder por um gol, desde que balance as redes mais de uma vez, ou seja, serve o 3 a 2, 4 a 3, e assim por diante. A equipe, no entanto, quer se reabilitar, já que perdeu os dois últimos jogos no Campeonato Espanhol, para Real Madrid e Real Sociedad.

O maior beneficiado pelos dois resultados negativos dos 'culés' na competição local é, justamente, o Atlético de Madrid, que agora está apenas três pontos atrás do rival, faltando seis rodadas para o término da temporada.

Para tentar a recuperação, o Barcelona vai sem algumas opções habituais do banco de reservas, como Aleix Vidal, Jéremy Mathieu e Thomas Vermaelen, que se contundiu ontem e foi vetado. Quem ganhou espaço na relação de 19 jogadores de Luis Enrique para o jogo - um deles será cortado -, foi o lateral-direito Douglas.

O comandante alinhará a equipe com o que os espanhóis chamam de "Onze de Gala", ou seja, o que melhor poderá escalar, incluindo Gerard Piqué, que apresentou problemas de desgaste físico nos últimos dias. Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez também estão confirmados.

No Atlético de Madrid, o grande desfalque é Fernando Torres, que foi preparado pela comissão técnica, especialmente, para os dois confrontos das quartas da Liga dos Campeões, mas que só ficou em campo por 35 minutos.

A principal dúvida de Simeone é quanto ao companheiro do francês Antoine Griezmann, já que o belga Yannick Carrasco e o argentino Ángel Correa disputam a posição. No lugar de 'El Niño', quem deve atuar é o volante argentino Augusto Fernández, o que representaria mudança na formação tática da equipe de Madri.

Na zaga, a expectativa é a da liberação do zagueiro montenegrino Stefan Savic, que se recuperou recentemente de lesão e busca readquirir a forma física ideal. Caso o defensor fique fora, mais uma vez o titular será o jovem francês Lucas Hernández.

Nos números, as duas equipes esperam fazer jus aos retrospectos que mais os agradam. O Barcelona, por exemplo, venceu nas últimas três vezes que pisou no estádio Vicente Calderón, por 3 a 2, pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha, na temporada passada, por 1 a 0, no segundo turno do último Espanhol, e por 2 a 1, no primeiro turno nesta temporada.

O Atlético de Madrid, por sua vez, só perdeu cinco vezes nos últimos 40 jogos oficiais que realizou. Além disso, no último encontro com a equipe catalã na Liga dos Campeões, nas quartas de final na temporada 2013/2014, conseguiu avançar, com vitória por 1 a 0, em casa, e empate em 1 a 1, fora.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas Hernández (ou Savic) e Filipe Luís; Fernández, Saúl Ñíguez, Gabi e Koke; Carrasco (ou Correa) e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

BARCELONA: Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Nicola Rizzoli (Itália), auxiliado pelos compatriotas Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

Local: Vicente Calderón, em Madri (Espanha).