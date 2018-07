Barcelona volta a sobrar e massacra o Getafe no Campeonato Espanhol

BARCELONA - Após somar apenas quatro pontos nos últimos três jogos, o Barcelona voltou a sobrar no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time catalão, liderado por Lionel Messi e Andrés Iniesta, teve mais uma grande atuação e goleou o Getafe por 6 a 1, em partida válida pela 23ª rodada do torneio nacional, o que o manteve na liderança confortável. Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 62 pontos, com 12 de vantagem para o Atlético de Madrid, que vai enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa, ainda neste domingo.

Em casa, o Barcelona começou a definir a sua vitória logo no começo do jogo e já vencia por 2 a 0 com menos de 15 minutos, apesar da retranca do Getafe. O primeiro gol da partida saiu aos cinco minutos e foi feito pelo chileno Alexis Sánchez, que foi lançado por Iniesta na frente da meta adversária e finalizou rasteiro para marcar. O segundo gol foi marcado após um rápido contra-ataque. Aos 13 minutos, Iniesta encontrou Thiago Alcântara dentro da área. Ele apenas ajeitou para Messi, mesmo escorregando, finalizar.

Após o início fulminante, o Barcelona diminuiu o ritmo, apesar de Messi ter acertado a trave em uma bela jogada aos 30 minutos. Assim, os outros gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Aos 13 minutos, Jordi Alba passou na grande área para Villa, que chutou rasteiro entre as pernas do goleiro Codina, para marcar. Aos 33, Messi avançou em velocidade em contra-ataque, passou pela marcação e tocou na grande área para Tello, que chutou forte, no canto esquerdo da meta adversária.

O Getafe diminuiu aos 37 minutos, com Álvaro, que foi lançado, aproveitou erro de Alba, que cortou mal, e tocou na saída de Valdés. O Barcelona, porém, fez mais dois gols nos minutos finais, mesmo sem forçar o ritmo. Aos 44, Villa tocou na grande área para Messi, que foi desarmado. Porém, a bola sobrou livre para Iniesta, que bateu para as redes. Aos 46 minutos, o brasileiro Daniel Alves cruzou para Thiago, que dominou a bola no peito e passou para Piqué finalizar e definir a vitória do Barcelona por 6 a 1.