Barcelona volta a treinar e Bojan pede atitude positiva

Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol, o Barcelona teve desempenho impressionante: goleou Almería por 8 a 0, Real Madrid e Real Sociedad por 5 a 0 e Espanyol por 5 a 1. Apenas a vitória sobre o Osasuna foi mais "modesta", por 3 a 0.

"As férias foram muito boas e agora voltamos com os ânimos muito altos", avisou Bojan, confiante em uma vitória sobre o Levante no domingo. "Precisamos manter o mesmo nível de jogo, com uma atitude positiva", acrescentou o atacante.