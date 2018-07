Barcelona voltará a fazer pré-temporada nos EUA

A equipe ainda não anunciou quais serão seus rivais na Alemanha e Croácia, mas já tem definido seu calendário norte-americano. No dia 30 de julho, encarará o Manchester United, em Washington; em 3 de agosto, jogará contra o Milan, em Miami; e no dia 6 de agosto, enfrentará o América, do México, em Dallas.

A última pré-temporada do Barcelona foi realizada na Coreia do Sul e na China. A equipe se preparou nos Estados Unidos em 2008 e 2009.