Barcelona x Arsenal: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Barcelona e Arsenal se enfrentam neste domingo, às 15h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, em duelo válido pelo Torneio Joan Gamper. A partida é uma tradição da equipe catalã, que toda temporada faz um grande confronto antes de a temporada começar em homenagem ao fundador do clube. Das 53 edições realizadas até agora, o Barcelona ganhou 41.

Barcelona x Arsenal terá transmissão da ESPN Brasil.

ESCALAÇÃO BARCELONA X ARSENAL

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Roberto, Busquets, Rakitic, Dembelé, Griezmann e Suárez

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Chambers, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Ceballos, Mkhitaryan, Aubameyange Nketiah

O Barcelona chega para o confronto reforçado de Luis Suárez. O uruguaio foi o primeiro jogador que disputou a Copa América a se apresentar e deve fazer sua primeira partida ao lado de Griezmann. Lionel Messi, Arturo Vidal, Arthur e Philippe Coutinho ainda vão se integrar ao time nas próximas semanas. Quem também está recuperado de lesão e deve jogar é o zagueiro Piqué.

Já o Arsenal chega para seu último desafio antes da estreia no Campeonato Inglês, no próximo domingo, contra o Newcastle. O técnico Unai Emery ainda não poderá contar com o Pepe, atacante oficializado nesta semana como maior contratação da história do clube: R$ 340 milhões.