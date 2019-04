Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Barcelona e Atlético de Madrid fazem uma 'final antecipada' do Campeonato Espanhol neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo válido pela 31ª rodada da competição.

Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento minuto a minuto do Estado .

O Barcelona lidera o Espanhol com 70 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Atlético de Madrid. Ainda restam 24 pontos em disputa e nada está definido na Espanha.

O Barcelona vem de um surpreendente empate por 4 a 4 contra o Villarreal pela última rodada do nacional. Os brasileiros Malcom e Coutinho até chegaram marcar, mas a equipe catalã precisou que Messi saísse do banco para evitar a derrota no Estádio de La Cerâmica. Apesar da importância do jogo, a equipe de Ernesto Valverde divide atenções com a partida da próxima quarta-feira, contra o Manchester United, válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Já o Atlético de Madrid está totalmente focado no Campeonato Espanhol após a eliminação para a Juventus na Liga dos Campeões. Vindo de duas vitórias consecutivas, contra Alavés e Girona, o time comandado por Diego Simeone terá à disposição Morata e Diego Costa. A dupla de atacantes era dúvida para o confronto por conta de lesões. Quem também é presença certa no ataque é o francês Griezmann, que soma 13 gols na competição. Messi lidera da tabela de artilheiros com 32.