Barcelona x Betis: onde assistir, horário e escalações, com Messi de volta

Barcelona x Betis se enfrentam neste domingo, às 13h15, no Camp Nou, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Ernesto Valverde espera conquistar mais um resultado positivo para se manter na liderança da competição, enquanto o Betis busca os três pontos para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Barcelona x Betis terá transmissão da ESPN e acompanhamento em tempo real do Estado. No início da rodada, o Barça lidera o Espanhol, com 24 pontos, enquanto o Betis aparece em 14º, com 13 pontos. A principal atração da partida deve ser o retorno do atacante Lionel Messi, recuperado de uma lesão no braço que o tirou dos últimos jogos.

Na última rodada do Espanhol, o Barcelona derrotou fora de casa o Rayo Vallecano por 3 a 2, no sábado. Na terça-feira, empatou por 1 a 1 com a Internazionale, pela Liga dos Campeões. Já o Betis empatou por 1 a 1 com o Milan, na quinta-feira, pela Liga Europa e no domingo outro empate, dessa vez por 3 a 3, com o Celta, pelo Espanhol.

Escalações de Barcelona x Betis

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet e Sergi Roberto; Sergio Busquets, Rakitic e Arthur; Messi, Suárez e Dembélé.

Betis: Pau López; Mandi, Bartra e Sidnei; Francis, William Carvalho, Guardado e Junior; Canales, Lo Celso; e Loren.