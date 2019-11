Barcelona x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo na TV e online

Barcelona x Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, na Espanha, pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Barça x Borussia não terá transmissão na TV.

Assistir Barcelona x Borussia Dortmund ao vivo online

Barça x Borussia não vai passar na TV, mas o torcedor pode assistir online através do Facebook do Esporte Interativo e também pelo canal de streaming EI Plus. Além disso, o Estado fará tempo real do confronto.

Informações dos times

O Barça lidera o Grupo F com oito pontos, seguido pelo Borussia com sete, Internazionale com quatro e Slavia Praga com 2. Ou seja, nenhuma das equipes estão classificadas, mas quem vencer o confronto desta quarta, fica em situação muito confortável para se garantir na próxima fase. Na rodada passada, o Barcelona empatou em casa sem gols com o Slavia Praga e o Borussia derrotou a Inter por 3 a 2.