Barcelona x Celta: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Barcelona e Celta se enfrentam neste sábado, às 17h, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão lidera com nos critérios de desempate, pois tem os mesmos 22 pontos que Real Madrid e Real Sociedad. O Celta está na zona de rebaixamento com apenas nove pontos. A briga pela liderança é intensa: seis estão na disputa direta.

Barcelona x Celta terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

O time de Messi tem a chance de apagar a má impressão depois do empate decepcionante por 0 a 0 diante do Slavia Praga, pela Liga dos Campeões, no Camp Nou.

Pressionado, o técnico Ernesto Valverde não terá dois titulares: Jordi Alba e Luis Suárez, ambos no departamento médico. Para a lateral-esquerda, o substituto natural é Junior Firpo. A vaga ao lado de Griezmann e Lionel Messi deverá ser preenchida pelo garoto Ansu Fati.

Pelo lado do Celta, os problemas se concentram no sistema ofensivo. O meia hispano-brasileiro Rafinha e o jovem atacante Santi Mina estão contundidos. Kevin Vazquez e Claudio Beauvue também estão fora. As quatro derrotas consecutivas levaram à demissão do técnico Fran Escribá. Oscar Garcia tem a missão de tirar o Celta da zona de rebaixamento.