Barcelona x Celta: onde assistir ao vivo e horário do duelo pelo Espanhol

Barcelona e Celta de Vigo jogam neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no Camp Nou, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça inicia a rodada na ponta da tabela e o Celta está na zona intermediária, mais próximo da zona de rebaixamento do que na parte de cima da tabela.

Barcelona x Celta terá transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O Barcelona vive uma excelente fase, com direito a 23 gols marcados nos últimos oito jogos. Na rodada passada do Espanhol, goleou o Levante por 5 a 0.

Quanto ao Celta, que iniciou a rodada na 10ª colocação, com 21 pontos, a equipe vem de altos e baixos e conquistar um resultado positivo diante do líder seria o que falta para o time engrenar. Na rodada passada, mesmo jogando em casa, a equipe ficou no empate sem gols com o Leganés.