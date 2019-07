Barcelona x Chelsea: onde assistir ao vivo ao amistoso

Dois dos maiores clubes do mundo, Barcelona e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), no estádio Saitama, no Japão, em mais um amistoso de preparação para a próxima temporada das duas equipes europeias.

Barcelona x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá exibir online através de seu site e aplicativo.

Será o primeiro grande teste do Barcelona na pré-temporada. A equipe catalã vai enfrentar o Vissel Kobe-JAP e o Arsenal nos próximos dias e a expectativa fica para a estreia dos novos contratados, principalmente Antoine Griezmann, que concedeu entrevista antes da partida e disse estar motivado para ser campeão no novo clube.

Quanto ao Chelsea, a equipe inglesa já tem feito mais testes e vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o St Patricks. Depois do confronto com o Barcelona, o time de Frank Lampard vai encarar o Reading e o Red Bull Salzburg.

VOCÊ SABIA?

Você sabia que o Barcelona ainda se vê envolvido com a possível contratação de Neymar? O clube catalão ofereceu inicialmente ao PSG 40 milhões de euros (R$ 167 milhões) e mais dois jogadores, entre eles Philippe Coutinho. Numa segunda tentativa, o Barcelona teria aumentado a oferta em dinheiro para 100 milhões de euros (R$ 419 milhões) e mais dois jogadores de uma lista de seis opções. Ocorre que o Barcelona já gastou muito dinheiro com reforços na temporada e não teria mais como melhorar sua oferta sem ser pego no fair play financeiro da Fifa - mecanismo para impedir que times ricos tenham melhores jogadores do que seus adversário.