Barcelona x Eibar: onde assistir e horário da partida pelo Espanhol

Barcelona e Eibar jogam neste domingo, no Camp Nou, às 15h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça lidera com folga, enquanto o adversário espera deixar a parte debaixo da tabela.

Barcelona x Eibar não terá transmissão pela TV para o Brasil. O Barcelona entra em campo com 40 pontos, cinco a mais que o vice-líder Atlético de Madrid. Embora faça boa campanha na temporada, o time catalão vem de derrota. Perdeu por 2 a 1 para o Levante, no primeiro jogo da Copa do Rei. No Espanhol, porém, venceu o Getafe fora de casa por 2 a 1.

O Eibar inicia a rodada em 12º, com 22 pontos, e tem uma sequência curiosa. O modesto time espanhol empatou as últimas cinco partidas, sendo quatro pelo Espanhol e uma na Copa do Rei. Na rodada passada, ficou no 0 a 0 com o Villarreal.