Barcelona x Espanyol: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Barcelona e Espanyol se enfrentam neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida é o principal clássico da Catalunha. Ainda existe dúvida se Messi estará liberado para o confronto. O argentino sentiu lesão em partida da seleção argentina contra a Venezuela.

Barcelona x Espanyol terá transmissão pelo Fox Premium e acompanhamento minuto a minuto do Estado. A equipe catalã lidera a competição com folga (66 pontos contra 56 do Atlético de Madrid) e busca mais três pontos para se manter tranquila na ponta.

Os donos da casa também não sabem se poderão contar com Luis Suárez. O atacante sentiu entorse no tornozelo direito na última rodada no espanhol, na goleada sobre o Bétis, por 4 a 1. O problema fez o uruguaio ser cortado dos compromissos de sua seleção na Data Fifa.

Já o Espanyol chega para o confronto na 13ª posição na tabela de classificação, com 34 pontos ganhos, e vem de derrota para o Sevilla, por 1 a 0, na última rodada.