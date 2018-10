Barcelona x Inter: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Barcelona x Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília) pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O duelo vale a liderança do grupo B, que conta com as duas equipe somando seis pontos cada. Tottenham e PSV completam o grupo.

Barcelona x Internazionale terá a transmissão na página do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. O Barça tem o importante desfalque do atacante Lionel Messi, que sofreu uma contusão no braço e ficará três semanas fora de combate. Entretanto, a equipe espanhola está invicta na temporada.

Já a Internazionale não está invicta, mas faz ótima campanha na Champions League (venceu o PSV e Tottenham, ambos por 2 a 1) e vem embalado de uma vitória por 1 a 0 sobre o Milan, seu maior rival.