Barcelona x Internazionale: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Barcelona e Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Os dois times estrearam na competição com empate.

Barcelona x Inter de Milão terá transmissão pelo aplicativo e site EI Plus. O Estado vai fazer tempo real da partida. No primeiro jogo da Champions League, o Barça não passou de um empate sem gols com o Borussia Dortmund, na Alemanha. Ja Internazionale ficou no 1 a 1 com o Slavia Praga, na Itália.

Últimos jogos do Barcelona

28/9 Getafe 0 x 2 Barcelona (Espanhol)

24/9 Barcelona 2 x 1 Villarreal (Espanhol)

21/9 Granada 2 x 0 Barcelona (Espanhol)

17/9 Borussia Dortmund-ALE 0 x 0 Barcelona (Liga dos Campeões)

14/9 Barcelona 5 x 2 Valencia (Espanhol)

Últimos jogos da Internazionale

28/9 Sampdoria 1 x 3 Internazionale (Italiano)

25/9 Internazionale 1 x 0 Lazio (Italiano)

21/9 Milan 0 x 2 Inter (Italiano)

17/9 Inter 1 x 1 Slavia Praga-TCH (Liga dos Campeões)

14/9 Inter 1 x 0 Udinese (Italiano)