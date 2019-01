Barcelona x Leganés: onde assistir ao jogo válido pelo Campeonato Espanhol

Barcelona e Leganés jogam neste domingo, às 17h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça espera aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos e se manter no topo.

Barcelona x Leganés terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Barça entra em campo como líder do Espanhol, com 43 pontos, enquanto o Leganés aparece em 13º, com 22 pontos e precisa vencer para não ver a zona de rebaixamento se aproximando.

A equipe do técnico Ernesto Valverde vem de vitória por 3 a 0 sobre o Levante, pela Copa do Rei, resultado que garantiu a classificação do Barça. No Espanhol, o time catalão derrotou o Eibar por 3 a 0. Já o Leganés derrotou o Real Madrid por 1 a 0 na quarta-feira, também pela Copa do Rei, mas foi eliminado, pois perdeu o primeiro jogo por 3 a 0. No Espanhol, a equipe do Leganés bateu o Huesca por 1 a 0.

Veja os jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira

18h Getafe x Alavés

Sábado

13h15 Real Madrid x Sevilla

15h30 Huesca x Atlético Madrid

17h45 Celta de Vigo x Valencia

Domingo

9h: Betis x Girona

13h15 Villarreal x Athletic Bilbao

15h30 Rayo Vallecano x Real Sociedade

15h30 Levante x Real Valladolid

17h45 Barcelona x Leganés

18h Eibar x Espanyol