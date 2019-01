Barcelona x Levante: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

Barcelona e Levante se enfrentam novamente nesta quinta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da Copa do Rei. No primeiro compromisso, na quinta-feira passada, o Levante fez 2 a 1 e joga pelo empate.

Barcelona x Levante não terá transmissão para o Brasil. O Barça entra em campo precisando da vitória, após o tropeço no primeiro confronto. Apesar do resultado negativo, o time catalão vem de bons resultados no Campeonato Espanhol e na última rodada derrotou o Eibar por 3 a 0.

O Levante vive situação exatamente oposta ao Barça. Embora venha de um resultado positivo na Copa do Rei, a equipe não vive um bom momento no Campeonato Espanhol. São cinco jogos sem vencer, inclusive com direito a uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Barcelona. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Atlético de Madrid por 1 a 0.

Jogos da rodada da Copa do Rei

Real Valladolid x Getafe

Valencia x Sporting Gijón

Atlético Madrid x Girona

Sevilla x Athletic de Bilbao

Leganés x Real Madrid

Real Sociedad x Betis

Espanyol x Villarreal

Barcelona x Levante