Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Espanhol

O Barcelona recebe o Levante neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Uma vitória simples garante o 26º título nacional para a equipe catalã. A taça pode vir até mesmo com uma derrota, dependendo da combinação de resultados.

Onde assistir Barcelona x Levante ao vivo?

A partida terá transmissão pelo FOX Premium. O Estadão fará minuto a minuto do jogo.

Líder com 80 pontos, o Barcelona ainda pode ser alcançado pelo Atlético de Madrid, que soma 71 pontos e continua na briga, restando quatro rodadas para o fim da competição. A equipe do técnico Ernesto Valverde não perde um confronto pelo Espanhol desde novembro e chega para o jogo sem nenhum grande desfalque.

Já o Levante ocupa a 15ª posição com 37 pontos somados. Três pontos acima da zona de rebaixamento, a equipe da cidade de Valência chega empolgada para a partida após vitória sobre o Bétis, por 4 a 0, na última rodada.