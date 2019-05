Barcelona x Liverpool: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Barcelona e Liverpool abrem uma das semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, dia 7 de maio, no também histórico Anfield Road.

Onde assistir Barcelona x Liverpool ao vivo?

A partida será transmitido nos Canais TNT Go e TNT Brasil, já a página do Esporte Interativo Plus também fará a cobertura pelo Facebook. O Estadão também faz acompanhamento minuto a minuto do jogo.

Campeão espanhol no último fim de semana, o Barcelona chega embalado e com força máxima para o confronto. Mais uma vez, Ernesto Valverde terá como principal nome de sua equipe o argentino Lionel Messi, que já balançou as redes em 46 oportunidades nesta temporada. Os brasileiro Arthur, Malcom e Philippe Coutinho também estão à disposição.

Do outro lado, o Liverpool vive um momento de decisões. Segundo colocado no Campeonato Inglês, a um ponto do Manchester City faltando duas rodadas para o fim da competição, a equipe de Jürgen Klopp começa a sofrer com problemas físicos. Fabinho, Firmino e Lallana não estão descartados para o jogo na Espanha, mas são dúvidas.