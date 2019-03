Barcelona x Lyon: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

O Barcelona recebe o Lyon nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, o duelo acabou empatado em 0 a 0.

Barcelona x Lyon não terá transmissão da TV. O jogo será exibido apenas pelo Facebook do Esporte Interativo e também terá minuto a minuto do Estado. O vencedor do duelo saberá o adversário das quartas de final após sorteio que será realizado pela UEFA.

No primeiro jogo, a partida não teve muitas chances de gol para as duas equipes. O resultado fez com que o Barça precise apenas de uma vitória simples, em casa, para se classificar. Caso empate por 0 a 0, a partida irá para a prorrogação e depois pênaltis. Se a igualdade for com gols (1 a 1 ou 2 a 2, por exemplo), os franceses estarão classificados.

Líder do Campeonato Espanhol com 63 pontos, sete a mais que o Atlético de Madrid, segundo colocado, a equipe catalã vem de vitória por 3 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em jogo realizado no último sábado.

O Lyon vem de empate fora de casa por 2 a 2, resultado que deixou a equipe na terceira colocação do Campeonato Francês com 50 pontos atrás do Lille (57) e PSG (74).