Barcelona x Mallorca: onde assistir ao vivo a partida pelo Espanhol

Barcelona e Mallorca se enfrentam neste sábado pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada às 17h (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. O jogo terá transmissão na TV e online pelo canal Fox Premium.

Líder do Campeonato Espanhol somando 31 pontos, o Barcelona está empatado com o Real Madrid, segundo colocado na tabela. Logo na sequência aparece o Sevilla, com apenas um ponto a menos que os primeiros colocados. Em seu último jogo, venceu por 1 a 0 o Atlético de Madrid, no Metropolitano, no último domingo.

Já o Mallorca, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, somando 14 pontos. Antes dele estão na zona da degola: Celta, Espanyol e Leganés. Em sua última partida perdeu por 2 a 1 para o Betis.