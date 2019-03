Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

O Barcelona tenta manter sua folga na liderança do Campeonato Espanhol neste sábado, contra o Rayo Vallecano, às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela 27ª rodada da competição.

Veja onde assistir Barcelona x Rayo Vallecano?

A partida terá transmissão da Fox Premium e também terá acompanhamento minuto a minuto do Estado. O Barcelona lidera o Espanhol com 60 pontos, sete a mais que o segundo colocado, Atlético de Madrid. Já o Rayo Vallecano ocupa a penúltima posição com 23, um pouco a mais que o lanterna Huesca.

O Barcelona vem de uma surpreendente derrota para o Girona por 1 a 0, na decisão da Supercopa da Catalunha, mas sua maior preocupação é com o confronto da próxima quarta-feira, quando irá receber o Lyon, pela Liga dos Campeões. No primeiro jogo, a partida ficou empatada sem gols. Em razão da proximidade dos jogos e suas respectivas importâncias, a tendência é que o Barça vá a campo com um time misto ou reserva neste sábado.

O Rayo Vallecano não tem outra a fazer do que confiar que a zebra possa aparecer no Camp Nou. O modesto time espanhol vem de cinco derrotas seguidas, mas pode até deixar a zona de rebaixamento se surpreender o Barça em casa. Na última rodada, o Rayo perdeu em casa para o Girona por 2 a 0.