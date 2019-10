Barcelona x Real Madrid é adiado em razão de manifestações na Catalunha

A Federação Espanhola de Futebol anunciou nesta sexta-feira que o clássico entre Barcelona x Real Madrid, que aconteceria no dia 26 de outubro, foi adiado. O jofo estava sendo muito esperado na Espanha. O motivo são as diversas manifestações que estão ocorrendo na cidade da Catalunha, pedindo a pró-independência do país. Inicialmente, chegou-se a cogitar a possibilidade de inversão de mando. Ou seja, a partida seria realizada no Santiago Bernabéu, em Madri, e no segundo turno voltaria a ocorrer no Camp Nou, em Barcelona. Mas a ideia não foi adiante porque o regulamento da competição não permite tal manobra. Os dois clubes também não teriam aceito a mudança de mando.

De acordo com a Federação Espanhola, Barcelona e Real Madrid, os dois clubes afetados, terão de entrar em um acordo para definir a nova data da partida. Como o jogo não pode ser em Madri, uma solução seria disputar a partida em outra cidade, fora da Catalunha, ou até em outro país. Entretanto, a ideia não está nos planos do Barcelona neste momento. O clube aguarda que a situação na região se normalize nos próximos dias.

Já são quatro dias de protestos e manifestações na Catalunha, que tiveram início após a condenação de líderes separatistas catalães pala Corte da Espanha. As principais ruas da cidade foram bloqueadas e os serviços de trens urbanos e do metrô, interrompidos. A polícia reprimiu com violência as manifestações.

O caos começou assim que o Tribunal Supremo da Espanha condenou nove líderes separatistas a penas de prisão que variam de 9 a 13 anos por sedição em razão do referendo de outubro de 2017, realizado apesar de uma proibição do governo em Madri. Outros três réus foram considerados culpados de desobediência e não receberam penas de prisão.

As sentenças foram consideradas pesadas. O ex-vice-governador catalão Oriol Junqueras foi condenado a 13 anos de cadeia, a maior entre os separatistas. Ele afirmou que o movimento não morreu. "Voltaremos e voltaremos mais fortes. Não tenham nenhuma dúvida, voltaremos e venceremos", afirmou Junqueras, em carta escrita na prisão e publicada pelo partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

Os jogadores das duas equipes não entram nesta discussão. Na tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid e Barcelona ocupam as duas primeiras posições após oito rodadas.