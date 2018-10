Barcelona x Real Madrid: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Barcelona x Real Madrid se enfrentam neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília) no Camp Nou, em Barcelona, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol e a partida, além da rivalidade das duas maiores equipes do país, tem como ingrediente extra, o fato de ser o primeiro clássico sem a presença de Messi ou Cristiano Ronaldo nos últimos 11 anos.

Barcelona x Real Madrid terá a transmissão do Fox Premium (canal de streaming da Fox) e acompanhamento em tempo real do Estado. O jogo pode sacramentar a queda do técnico Julen Lopetegui do time merengue. O Real iniciou a rodada com apenas nove pontos, enquanto o Barça lidera a competição com 18.

O Barcelona não terá Messi, que se recupera de uma lesão no braço, e o Real ainda tenta se reerguer sem Cristiano Ronaldo, negociado com a Juventus. A última vez que "El Clássico" foi realizado sem pelo menos um dos dois astros foi no dia 23 de dezembro de 2007. Na ocasião, o Real venceu por 1 a 0, gol do brasileiro Julio Baptista.

Para o duelo deste domingo, o Barcelona deve ir a campo Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Rafinha e Luis Suárez. O comando técnico é de Ernesto Valverde

Já o Real Madrid aposta na formação com: Courtois; Nacho, Varane, Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos e Isco; Benzema e Bale. Julen Lopetegui, bastante pressionado, é o treinador.