Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Barcelona x Real Madrid, uma das maiores rivalidades do futebol mundial, se enfrentam nesta quarta-feira, no Camp Nou, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol e que foi adiada em razão dos conflitos ocorridos na Catalunha. O clássico terá transmissão na TV fechada e online.

Barcelona x Real Madrid: onde assistir

Uma opção para assistir ao vivo é pelo canal ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo Watch ESPN e o Estado fará transmissão em tempo real da partida.

Barça e Real dividem a liderança do Espanhol com 35 pontos. O time da Catalunha aparece na frente pelos critérios de desempate. O curioso é que os dois clubes tiveram oportunidade de se isolar na ponta, mas tropeçaram no último final de semana. O Barcelona empatou fora de casa por 2 a 2 com o Real Sociedad e o Real Madrid ficou no 1 a 1 com o Valencia.

