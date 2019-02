Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo na TV ao clássico espanhol

Barcelona e Real Madrid fazem o primeiro duelo de um clássico que tende a ser de dois grandes jogos pela semifinal da Copa do Rei. A partir das 18h (de Brasília), os rivais se enfrentam no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo jogo de ida da semifinal da competição espanhol.

Onde assistir Barcelona x Real?

Barcelona x Real Madrid terá transmissão do canal ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. No outro lado da chave, Betis e Valencia se enfrentam na quinta-feira, também pelo primeiro jogo da semifinal. Como não podia deixar de ser, o clássico está sendo encarado como uma final antecipada, que pode não ter a principal estrela do duelo em ação.

O atacante do Barcelona se queixou de dores na coxa direita na partida contra o Valencia, domingo passado, pelo Espanhol - o jogo acabou em 2 a 2. O técnico do Real Madrid, em uma atitude em que demonstrou respeito ao rival (ou hipocrisia, na opinião de alguns torcedores) disse que torce para a recuperação do jogador e que gostaria de vê-lo em campo nesta quarta-feira.

Para chegar na semifinal, as equipes tiveram dificuldades bem distintas. O Real Madrid passou sem dificuldades pelo Girona. Venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e depois por 3 a 1. Já o Barcelona teve um pouco mais de dificuldade, porém, enfrentou um clube mais forte.

A equipe comandada por Ernesto Valverde perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 para o Sevilla, mas em casa, se reabilitou em grande estilo e aplicou 6 a 1 no adversário. No Campeonato Espanhol, o Barcelona é quem leva vantagem. O Barça lidera a competição com 50 pontos e o Real aparece em terceiro, com 42.

JOGOS DE IDA DA SEMIFINAL DA COPA DO REI

Quarta-feira

18h Barcelona x Real Madrid

Quinta-feira

18h Betis x Valencia

JOGOS DA VOLTA

27 de fevereiro

Real Madrid x Barcelona

Valencia x Betis